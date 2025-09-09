Психолог объяснила, почему сокращение рабочих дней не спасет россиян от выгорания

Сокращение пятницы или всей трудовой недели до четырёх дней не поможет россиянам восстановиться от работы, так как отдых зависит не от количества выходных, а от качества проведенного времени. Такое урезание рабочих часов – это не панацея, заявила психолог Татьяна Гилева 360.ru, комментируя соответствующее предложение.

«Я бы говорила не о количестве дней отдыха, а о том, как люди проводят время. Возможно, нужно смотреть в сторону того, чтобы организовать большее количество мест, где интересно и красиво гулять, где [есть] условия для занятий спортом», — пояснила специалист.

Она отметила, что если в России решатся кардинально сократить рабочую неделю, это может в итоге привести к росту нагрузки в другие дни, что только усложнит жизнь работника. В итоге остальные смены могут стать длиннее, а вечером обычно мозг человека теряет концентрацию. Сотрудники в результате будут уставать только сильнее, и уже никакие выходные не помогут им расслабиться, предупредила психолог.

Гилева подчеркнула, что по-настоящему качественно отдохнуть и восстановиться можно не зависимости от потраченного на это времени. Главное, чтобы выходные были связаны с настоящими интересами человека, базировались на его ценностях и возможностях окружающей среды, заключила эксперт.

Напомним, депутаты Госдумы сообщили о планах рассмотреть законопроект о сокращении рабочего дня перед выходными, согласно которому при пятидневной рабочей неделе рабочий день будет короче на один час. Парламентарии подчёркнули, что, по их мнению, инициатива улучшит качество жизни работников, сохранит их здоровье и повысит производительность труда.

Ранее экономист предупредил, что четырёхдневная рабочая неделя принесёт больше вреда, чем пользы.