Психолог раскрыла роль отца в воспитании детей

Психолог Никитина: отец играет особую роль в воспитании и дочерей, и сыновей
Trzykropy/Shutterstock/FOTODOM

Отец в семье выступает для сына как пример для подражания, а для дочери – как образец безопасного мужчины, который ее любит. Об этом в преддверии Дня отца, который в этом году выпал на 19 октября, рассказала 360.ru психолог Лариса Никитина.

По словам специалиста, роль отца в воспитании сына особенно значима, если у родителей хорошие отношения и со стороны матери не звучат фразы, вроде «не будь как твой отец» и прочие. При этом сам мужчина тоже должен демонстрировать положительный пример, а это происходит в случае, если он не ругается, не поднимает руку на близких, не сидит в тюрьме и так далее.

«Нельзя обесценивать и правильное воспитание, когда в семье есть человек, который обеспечивает ее безопасность. Сегодня, к сожалению, роли изменились: очень часто за финансовую стабильность отвечает женщина. В патриархальной модели мужчина главный, но если она лишь формальная, то так и получается», — добавила психолог.

При этом для дочери отец является примером безопасного и любящего мужчины. Если это действительно было так, то во взрослом возрасте девушка, скорее всего, найдет себе мужа, который будет ее обожать, так как после воспитания с заботливым отцом она будет знать себе цену и требовать к себе любви и уважения. Такие женщины, выросшие с хорошими отцами, не пытаются заслужить любовь папы, а впоследствии – любовь мужа.

Психолог также посоветовала отметить День отца в кругу семьи, заранее продумать детали праздника и подарки для главы семейства. Так, она порекомендовала устроить семейный ужин, а также почтить память ушедших отцов и дедов.

До этого эксперты Детской больницы Энн и Роберта Х. Лури в США предложили ввести обязательный скрининг на признаки психоэмоционального стресса у мужчин, ставших отцами. Это необходимо для здоровья самих родителей и полноценного развития детей, так как депрессия, тревожность и стресс у отца в перинатальный период негативно сказываются на когнитивном, эмоциональном, речевом и социальном развитии ребенка.

Ранее психолог рассказала о влиянии отца на характер и самооценку ребенка.

