Психолог рассказала о влиянии отца на характер и самооценку ребенка

Отцы, как и матери, влияют на формирование личности ребенка, от их участия зависит то, насколько тот вырастет самостоятельным, уверенным и умеющим принимать решения. Об этом kp.ru рассказала заведующая кафедрой «Дошкольная педагогика и психология» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Ирина Бурлакова.

«Во многом самостоятельность (в широком смысле этого слова), целостность личности, аналитичность и критичность и другие важные качества зависят именно от отеческого воспитания», — объяснила психолог.

В сервисе онлайн–терапии «Ясно» газете «Известия» рассказали, что подростки в России стали чаще обращаться к психологам. Они часто жалуются на стресс и нестабильную самооценку, испытывают приступы страха и тревоги.

Бурлакова отметила, что отец для детей является фигурой, которая формирует внутренние ориентиры. Поэтому его поведение, отношение к матери и другим людям становятся примером для подражания. Девочки через это получают базовую модель женственности и будущих отношений с мужчинами.

Эксперты Детской больницы Энн и Роберта Х. Лури в США до этого предложили ввести обязательный скрининг на признаки психоэмоционального стресса у мужчин, ставших отцами. Это необходимо для здоровья самих родителей и полноценного развития детей.

Ранее в Общественной палате РФ рассказали о повышении роли отца в семье и обществе.