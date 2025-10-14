Россиян предупредили о последствиях неправильной обуви для здоровья

Неправильный выбор обуви грозит развитием проблем со стопами и суставами. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-травматолог, ортопед и остеопат Константин Терновой.

Он отметил, что опасность представляют варианты на плоской подошве, например балетки или кеды. Они не обладают амортизирующими свойствами, что приводит к повышенной ударной нагрузке на суставы при ходьбе или беге.

«Такая обувь не защищает стопу, что в долгосрочной перспективе может привести к развитию артроза — износу суставов. При постоянной ходьбе или стоянии это приводит к ускоренному изнашиванию суставов, а также к формированию продольного и поперечного плоскостопия», — пояснил Терновой.

Врач подчеркнул, что правильная обувь особенно важна для людей, которые проводят большую часть дня на ногах. Им он посоветовал покупать профессиональные кроссовки или кроксы, которые обладают необходимой амортизацией и поддержкой стопы.

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского университета Минздрава России Кирилл Казаков до этого рассказал «Газете.Ru», что волнообразное расположение пальцев в обуви на высоком каблуке с узким носом приводит к сдавливанию сосудов и нервов, что может вызывать онемение, боль в ногах и нарушение кровообращения.

