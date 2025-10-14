На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о последствиях неправильной обуви для здоровья

Врач Терновой: неправильная обувь может привести к развитию артроза
true
true
true
close
Maksym93/Shutterstock/FOTODOM

Неправильный выбор обуви грозит развитием проблем со стопами и суставами. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-травматолог, ортопед и остеопат Константин Терновой.

Он отметил, что опасность представляют варианты на плоской подошве, например балетки или кеды. Они не обладают амортизирующими свойствами, что приводит к повышенной ударной нагрузке на суставы при ходьбе или беге.

«Такая обувь не защищает стопу, что в долгосрочной перспективе может привести к развитию артроза — износу суставов. При постоянной ходьбе или стоянии это приводит к ускоренному изнашиванию суставов, а также к формированию продольного и поперечного плоскостопия», — пояснил Терновой.

Врач подчеркнул, что правильная обувь особенно важна для людей, которые проводят большую часть дня на ногах. Им он посоветовал покупать профессиональные кроссовки или кроксы, которые обладают необходимой амортизацией и поддержкой стопы.

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского университета Минздрава России Кирилл Казаков до этого рассказал «Газете.Ru», что волнообразное расположение пальцев в обуви на высоком каблуке с узким носом приводит к сдавливанию сосудов и нервов, что может вызывать онемение, боль в ногах и нарушение кровообращения.

Ранее стилисты рассказали, какая обувь будет в тренде осенью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами