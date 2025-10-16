Врач рассказал о первых признаках развития алкоголизма

Первые признаки развития алкоголизма может быть трудно заметить, потому что алкоголь может восприниматься как часть культурных традиций или способ снять стресс. Об этом Pravda.Ru рассказал врач‑нарколог, психиатр, главный врач клиники «МедПлюс» Василий Шуров.

По его словам, сигналы зависимости могут быть незаметными до того, как человек не столкнется с утратой контроля.

«Есть так называемые «маячки»: утрата количественного контроля, утрата ситуационного контроля, необходимость выпивать по утрам, отрицание проблемы. Даже редкое употребление алкоголя — уже повод задуматься, зачем человеку нужен интоксикант, который разрушает организм», — подчеркнул Шуров.

Он отметил, что для предотвращения развития зависимости важно быть честным с собой и обратиться к специалисту в случае необходимости. Кроме того, можно попробовать оказать самопомощь через группу анонимных алкоголиков и работу с установками и силой воли.

Психиатр, нарколог Александр Ковтун до этого говорил, что среди россиян на сегодняшний день наиболее распространенными психическими расстройствами являются депрессия и алкогольная зависимость. Причем совокупность психических заболеваний сегодня превышает показатели всех остальных диагнозов.

