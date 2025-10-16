На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал о первых признаках развития алкоголизма

Врач Шуров: первые признаки развития алкоголизма могут быть незаметными
true
true
true
close
Shutterstock

Первые признаки развития алкоголизма может быть трудно заметить, потому что алкоголь может восприниматься как часть культурных традиций или способ снять стресс. Об этом Pravda.Ru рассказал врач‑нарколог, психиатр, главный врач клиники «МедПлюс» Василий Шуров.

По его словам, сигналы зависимости могут быть незаметными до того, как человек не столкнется с утратой контроля.

«Есть так называемые «маячки»: утрата количественного контроля, утрата ситуационного контроля, необходимость выпивать по утрам, отрицание проблемы. Даже редкое употребление алкоголя — уже повод задуматься, зачем человеку нужен интоксикант, который разрушает организм», — подчеркнул Шуров.

Он отметил, что для предотвращения развития зависимости важно быть честным с собой и обратиться к специалисту в случае необходимости. Кроме того, можно попробовать оказать самопомощь через группу анонимных алкоголиков и работу с установками и силой воли.

Психиатр, нарколог Александр Ковтун до этого говорил, что среди россиян на сегодняшний день наиболее распространенными психическими расстройствами являются депрессия и алкогольная зависимость. Причем совокупность психических заболеваний сегодня превышает показатели всех остальных диагнозов.

Ранее был назван продукт, который частично защищает мозг от воздействия алкоголя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами