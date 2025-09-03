На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какими психическими расстройствами чаще всего страдают россияне

Психиатр Ковтун: россияне чаще всего страдают от депрессии и алкоголизма
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Среди россиян на сегодняшний день наиболее распространенными психическими расстройствами являются депрессия и алкогольная зависимость, рассказал психиатр, нарколог Александр Ковтун. Причем совокупность психических заболеваний сегодня превышает показатели всех остальных диагнозов, заявил он в беседе с НСН.

С учетом детализации психических расстройств, современный человек в течение своей жизни обязательно будет страдать от какой-то болезни, пусть не хронической, а временной. Чаще всего это неврозы, нарушения сна, депрессивные эпизоды, перепады настроения, перечислил врач.

«У россиян чаще всего встречается состояние «алкогольное опьянение», оно имеет шифр в международной классификации болезней. Сегодня депрессий стало больше, стало больше реактивных депрессий, которые связаны с тяжелой утратой. Стали чаще выписываться антидепрессанты, их стали принимать дольше, чем нужно даже», — объяснил психиатр.

При этом он призвал россиян помнить о вреде самолечения, подчеркнув, что подобные эксперименты грозят серьезными последствиями. Хорошим инструментом помощи он назвал искусственный интеллект, с которым люди стали часто общаться на тему психического здоровья – на этом фоне самопомощь может выйти на новый уровень, считает Ковтун.

«Иногда ИИ поражает в точности рекомендаций, назначений, подборе терапии. Он знает все стандарты, может по описанным симптомам определить примерно, какой круг диагнозов», — заключил врач.

До этого зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что сегодня российские дети и подростки начали активно обращаться к искусственному интеллекту за помощью, заменив психологов на Chat GPT. Проблемой депутат назвала тот факт, что люди пока мало знают об ИИ, а психологическую помощь оказывают врачи. Они узнают о симптомах, проблемах, работая при этом по медицинскому стандарту. Что касается сферы нейросетей, то стандарты ИИ пока не изучены до конца – это повод для тревоги, отметила парламентарий.

Ранее стало известно, заменит ли искусственный интеллект психологов.

