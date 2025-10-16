Вильфанд: снег выпадет на европейской территории России на этой неделе

Снег прогнозируется на европейской части России на этой неделе. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ближайшее время снег ожидается на юге Архангельской области и юге Коми.

«Небольшой и не повсеместный, но уже европейская часть тоже не будет полностью свободна от снега», — сказал синоптик.

Он отметил, что снежный покров уже наблюдается повсеместно на Дальнем Востоке, исключение составляет только Приморье, но к концу недели там тоже выпадет снег.

Небольшие фракции снега в разных районах Московской области уже отмечались, напомнил научный руководитель Гидрометцентра. Вильфанд добавил, что они растаяли еще в воздухе, поэтому никакой разницы между фракцией мокрого снега и дождя в данный момент не существует.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что снежный покров в Московском регионе ожидается не раньше второй половины ноября.

Ранее в Башкирии парализовало трассу из-за гололеда.