В Башкирии парализовало трассу из-за гололеда

Baza: трасса до Уфы полностью парализована из-за гололеда и снегопада

В Башкирии из-за непогоды оказалась парализована трасса до столицы Республики — Уфы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Пробка растянулась на десятки километров. Фуры «проваливаются» на обочине, а легковушки из-за летней резины попадают в ДТП», — сказано в посте.

Кроме того, из-за плохой погоды перекрыли участок трассы «Уфа — Инзер — Белорецк». Как пишет канал, многие водители не успели переобуться в зимнюю резину, поэтому попали в аварии.

Так, водитель одной из иномарок вылетел в кювет — спасатели оказали помощь пострадавшему, который начал замерзать.

Позже в пресс-службе МЧС по Республике сообщили, что временное ограничение движения на участках автомобильной дороги «Уфа — Инзер — Белорецк» сняли.

До этого в Новосибирске парализовало движение из-за внезапного снега. Как писал Telegram-канал АСТ-54 Black, ДТП случались каждые 30 минут. Массово бились не только легковые автомобили, но и грузовики с троллейбусами. Из-за гололеда на проезжей части фуры застревали, что привело к огромной пробке на Ордынском шоссе.

Ранее в Петербурге десятки машин попали в аварии из-за непогоды.