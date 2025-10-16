На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В двух приморских школах дети заболели туберкулезом

В Дальнегорске у двух учеников разных школ выявили туберкулез
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

У двух учащихся в разных школах города Дальнегорска обнаружили туберкулез (заразное инфекционное заболевание, вызванное бациллой Коха; чаще всего поражает легкие и передается при кашле или чихании), сообщает в Telegram-канале прокуратура Приморского края.

В ведомстве рассказали, что в школах провели санитарную обработку помещений. Роспотребнадзор выясняет, что было источником инфекции. Прокуратура проводит проверку.

До этого ученые из Института микробиологии Китайской академии наук раскрыли, как туберкулезная палочка обходит иммунную защиту. Они установили, что возбудитель туберкулеза Mycobacterium tuberculosis ускользает от иммунитета, разрушает ключевой сенсор воспаления в организме, прежде чем тот успевает подать сигнал тревоги.

Их открытие помогает понять, почему туберкулез может переходить в хроническую форму и сохраняться в организме даже при наличии иммунного ответа.

Ранее герой популярного мема «Шоколад не виноват» заболел туберкулезом.

