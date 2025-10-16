На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала о вреде пальмового масла

Употребление пальмового масла может привести к развитию атеросклероза
true
true
true
close
Photoongraphy/Shutterstock/FOTODOM

Употребление пальмового масла может привести к развитию различных заболеваний. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Анастасию Якимову.

Она пояснила, что в этом масле, которое часто встречается в составе сладостей, выпечки и детского питания, много насыщенных жиров. Они повышают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и способствуют развитию атеросклероза, артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Особенно это касается рафинированного масла, которое проходит высокотемпературную обработку, так как во время этого процесса образуются вредные трансжиры и оксидированные соединения, негативно влияющие на сосуды и печень.

Кроме того, чрезмерное употребление пальмового масла может привести к нарушению обмена веществ и увеличению риска диабета второго типа.

Врач рекомендовала внимательно читать состав продуктов и отдавать предпочтение тем, где используются оливковое, подсолнечное или льняное масла.

16 октября Госдума рассмотрит проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину по поводу ограничения на использование пальмового масла в продуктах.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли ждать запрета на майонез.

