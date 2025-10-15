Госдума обсудит проект об ограничении использования пальмового масла

Госдума 16 октября рассмотрит проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину по поводу ограничения на использование пальмового масла в продуктах, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщает «Дума ТВ».

«Рассмотрим проект постановления об обращении к председателю правительства на пленарном заседании 16 октября. <...> Предлагая свои решения, мы исходим из того, что производимая в стране продукция должна быть безопасной», — сказал Володин.

Он добавил, что пальмовое масло все чаще используют при производстве еды, а эксперты отмечают рост доли фальсификата.

В проекте обращения отмечается, что в настоящее время законодательство не предусматривает достаточного контроля за качеством пальмового масла, его перевозкой, маркировкой, а также не уточняет требования по информированию россиян о составе продуктов. Парламентарии попросят кабмин сформулировать позицию по данному вопросу до начала декабря.

