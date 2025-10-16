На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кыштыме полицейские вымогали наркотики у бывшего заключенного и лишились свободы

В Челябинской области экс-полицейских отправили в колонию за вымогательство
true
true
true
close
Global Look Press

Полицейских из Челябинской области осудили за вымогательство наркотиков, сообщает СУ СКР по области.

Согласно материалам уголовного дела, ночью 2 июня 2024 года двое сотрудников ППС вместе с третьим подельником приехали к дому ранее судимого жителя Кыштыма. Используя свое служебное положение, они стали требовать, чтобы мужчина отдал им якобы хранившиеся у него наркотики. Злоумышленники угрожали ему насилием и пытками.

О преступлении стало известно сотрудникам УФСБ России по Челябинской области. Они установили, что стражи порядка планировали обзавестись запрещенными веществами «для личных нужд», и задержали подозреваемых. Фигуранты дела были уволены из правоохранительных органов и предстали перед судом. Теперь каждому из них предстоит провести за решеткой девять лет, а также выплатить потерпевшему по 200 тыс. рублей компенсации.

Ранее в Красноярске наркодилершу поймали после того, как она забыла вещества на съемной квартире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами