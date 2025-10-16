В Кыштыме полицейские вымогали наркотики у бывшего заключенного и лишились свободы

В Челябинской области экс-полицейских отправили в колонию за вымогательство

Полицейских из Челябинской области осудили за вымогательство наркотиков, сообщает СУ СКР по области.

Согласно материалам уголовного дела, ночью 2 июня 2024 года двое сотрудников ППС вместе с третьим подельником приехали к дому ранее судимого жителя Кыштыма. Используя свое служебное положение, они стали требовать, чтобы мужчина отдал им якобы хранившиеся у него наркотики. Злоумышленники угрожали ему насилием и пытками.

О преступлении стало известно сотрудникам УФСБ России по Челябинской области. Они установили, что стражи порядка планировали обзавестись запрещенными веществами «для личных нужд», и задержали подозреваемых. Фигуранты дела были уволены из правоохранительных органов и предстали перед судом. Теперь каждому из них предстоит провести за решеткой девять лет, а также выплатить потерпевшему по 200 тыс. рублей компенсации.

Ранее в Красноярске наркодилершу поймали после того, как она забыла вещества на съемной квартире.