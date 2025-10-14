На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярске наркодилершу поймали после того, как она забыла вещества на съемной квартире

МВД: в Красноярске девушка забыла о наркотиках на съемной квартире и попалась
true
true
true
close
МВД Медиа

В Красноярске девушка стала фигуранткой дела после переезда на новую съемную квартиру. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, 21-летняя жительница Кургана нашла новое жилье, в прошлом хозяйка тем временем обнаружила сверток с запрещенным веществом. После экспертизы выяснилось, что внутри находился метадон.

Сотрудники МВД установили место жительства девушки и задержали. В новой квартире полицейские обнаружили пакеты с наркотиками и все необходимое для их упаковки.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, задержанная приехала в Красноярск по заданию «работодателей».

«Всего из незаконного оборота изъято около 2,5 кг синтетических наркотиков», – сообщается в публикации.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. На данный момент фигурантка находится под стражей.

До этого в Сибири задержали наркопроизводителя, которого курировали «работодатели» с территории Украины. Всего у мужчины изъяли 38,6 кг готового синтетического наркотика.

Ранее в Калининграде осудили экс-полицейских, которые пытали людей и подбрасывали наркотики.

