Медсестра с Камчатки уволилась из-за давления начальства и вернула работу через суд

На Камчатке медсестра не смогла выйти на работу из-за погодных условий и потребовала компенсацию за увольнение. Об этом говорится на сайте краевого суда.

В марте этого года 55-летняя старшая медицинская сестра из Петропавловска-Камчатского не смогла выйти на работу, так как снежный циклон парализовал работу городского транспорта. Она предупредила работодателя о невозможности добраться до работы по уважительной причине. Однако ее начальника такое объяснение не устроило. После нескольких напряженных звонков женщина подала заявление на отпуск без сохранения зарплаты, а затем — заявление об увольнении по собственному желанию. Работодатель сразу же подписал оба документа, и через три дня медсестру уволили.

Тогда женщина обратилась в суд с жалобой, указав, что руководство подвергло ее психологическому давлению и оскорбило, называв безответственной и непрофессиональной. Она утверждала, что подала заявление под давлением, и просила восстановить ее на работе. Городской суд встал на сторону медсестры, признав, что главным фактором увольнения стал конфликт и давление, а не ее собственное желание, а краевой оставил решение без изменений. В итоге сотрудницу восстановили на работе, а с работодателя в ее пользу взыскали зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

