В США десятки сотрудников центра по контролю заболеваний потеряли работу из-за шатдауна

NYT: администрация Трампа уволила десятки сотрудников CDC из-за шатдауна
«Газета.Ru»

Администрация президента США Дональда Трампа уволила десятки сотрудников Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в рамках федеральных сокращений, связанных с продолжающимся шатдауном правительства. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, уведомления об увольнении получили «детективы по болезням», ведущие ученые и сотрудники вашингтонского офиса CDC. Это произошло в пятницу вечером — после заявления директора административно-бюджетного управления Белого дома Рассела Воута о начале масштабных увольнений в федеральных структурах.

В США 1 октября начался новый финансовый год, однако Конгресс не смог вовремя утвердить бюджет, что привело к приостановке работы части правительственных учреждений. Шатдаун возникает, когда Конгресс не согласовывает бюджет на новый финансовый год, и это довольно распространенное явление в Соединенных Штатах.

Трамп заявлял о намерении использовать период приостановки работы правительства для проведения массовых сокращений и приостановки выплат. По его мнению, причиной проблем с согласованием бюджета является позиция демократов, и Белый дом намерен использовать сложившуюся ситуацию для отмены программ, которые не поддерживаются республиканцами.

Ранее в США сообщили о массовых задержках рейсов в аэропортах на фоне шатдауна.

