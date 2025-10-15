На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Max достиг среднего суточного охвата в 18,2 млн пользователей

Мессенджер Max продемонстрировал рекордные показатели в октябре
true
true
true
close
Pogiba Alexandra/press.media/Global Look Press

Средний суточный охват российского мессенджера Max в октябре составил 18,2 млн пользователей. Об этом сообщила пресс-служба VK.

Кроме того, 7 и 10 октября были зафиксированы рекордные показатели — суточный охват превысил 21 млн человек.

По данным компании, с момента запуска мессенджера пользователи отправили более 3 млрд сообщений и совершили более 700 млн звонков. Количество чатов достигло 6,5 млн.

Напомним, в конце августа в Max появилась функция видеокружков. С момента запуска этой опции пользователи отправили более 20 млн видеосообщений. Чаще всего ими делились подростки до 17 лет. Также количество каналов в Max превысило 11 тыс.

Кроме того, 15 сентября мессенджер запустил возможность создания Цифрового ID — аналога бумажных документов. Этот инструмент позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя или возраст при покупке товаров категории 18+.

Цифровой ID уже можно использовать на кассах самообслуживания в 170 магазинах крупнейших российских ретейлеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами