Max достиг среднего суточного охвата в 18,2 млн пользователей

Средний суточный охват российского мессенджера Max в октябре составил 18,2 млн пользователей. Об этом сообщила пресс-служба VK.

Кроме того, 7 и 10 октября были зафиксированы рекордные показатели — суточный охват превысил 21 млн человек.

По данным компании, с момента запуска мессенджера пользователи отправили более 3 млрд сообщений и совершили более 700 млн звонков. Количество чатов достигло 6,5 млн.

Напомним, в конце августа в Max появилась функция видеокружков. С момента запуска этой опции пользователи отправили более 20 млн видеосообщений. Чаще всего ими делились подростки до 17 лет. Также количество каналов в Max превысило 11 тыс.

Кроме того, 15 сентября мессенджер запустил возможность создания Цифрового ID — аналога бумажных документов. Этот инструмент позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя или возраст при покупке товаров категории 18+.

Цифровой ID уже можно использовать на кассах самообслуживания в 170 магазинах крупнейших российских ретейлеров.