Замначальника ростовского главка МЧС отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест замначальника ростовского главка МЧС Головчанова
Shutterstock

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест заместителя начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Дмитрию Головчанову, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, суд постановил избрать Головчанову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 27 суток, то есть до 9 декабря.

14 октября региональное управление ФСБ сообщило о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении Головчанова. По данным следствия, чиновник подписал акты приемки невыполненных работ по строительству объекта ГИМС в Таганроге. Сумма ущерба, по предварительным данным, превысила 10 млн рублей.

Головчанов родился в 1975 году в Лиде Гродненской области. В 1998 году он окончил Нижегородское высшее военное училище тыла имени Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна, а в 2005 году — Ростовский государственный строительный университет.

В 2013 году Головчанов возглавил отдел инвестиций и капитального строительства управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС по Ростовской области, а в 2023 году стал заместителем начальника главка по тылу.

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы Минобороны РФ Попова.

