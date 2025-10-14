Замначальника МЧС Ростовской области заподозрили в превышении должностных полномочий

В Ростовской области замглавы МЧС по региону заподозрили превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности РФ по региону, пишет ТАСС.

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУСБ МЧС России выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя начальника ГУ МЧС России по Ростовской области, причастного к превышению должностных полномочий», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В конце сентября этого года суд арестовал бывшего главу городского округа Красноуфимск Михаила Конева. Красноуфимский районный суд заключил экс-чиновника под стражу на срок до 24 ноября. В прокуратуре уточнили, что приговор в отношении мужчины пока не вступил в законную силу.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали Конева. Он обвиняется в превышении полномочий, а также подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и незаконной передаче оружия.

25 сентября стало известно, что депутаты Красноуфимска приняли его досрочную отставку. Временно исполняющим обязанности главы городского округа назначен Юрий Ладейщиков, ранее занимавший должность заместителя Конева по вопросам социальной политики.

Ранее суд отменил приговор бывшему мэру российского города, избившему подчиненного и давшему взятку.