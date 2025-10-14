На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Замначальника МЧС Ростовской области заподозрили в превышении должностных полномочий

ФСБ: замглавы ростовского главка МЧС РФ заподозрили в превышении полномочий
true
true
true
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Ростовской области замглавы МЧС по региону заподозрили превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности РФ по региону, пишет ТАСС.

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУСБ МЧС России выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя начальника ГУ МЧС России по Ростовской области, причастного к превышению должностных полномочий», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В конце сентября этого года суд арестовал бывшего главу городского округа Красноуфимск Михаила Конева. Красноуфимский районный суд заключил экс-чиновника под стражу на срок до 24 ноября. В прокуратуре уточнили, что приговор в отношении мужчины пока не вступил в законную силу.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали Конева. Он обвиняется в превышении полномочий, а также подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и незаконной передаче оружия.

25 сентября стало известно, что депутаты Красноуфимска приняли его досрочную отставку. Временно исполняющим обязанности главы городского округа назначен Юрий Ладейщиков, ранее занимавший должность заместителя Конева по вопросам социальной политики.

Ранее суд отменил приговор бывшему мэру российского города, избившему подчиненного и давшему взятку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами