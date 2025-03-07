В Долине Смерти обнаружили уникальное природное явление

В североамериканской Долине Смерти ученые нашли временное огромное озеро, возникшее из-за штормов. Об этом пишет журнал LiveScience.

Долина Смерти является самой низкой точной Северной Америки — пустыня располагается на 86 метров ниже уровня моря, из-за этого на территории нередко образуются водоемы, которые быстро высыхают из-за засушливости местности. По данным издания, чаще всего озера высыхают за несколько недель, однако недавно найденный водоем стал исключением.

В самом сердце бассейна Бэдуотер в пределах восточной границы Национального парка в Калифорнии водоем просуществовал более полугода. На данный момент специалисты не смогли объяснить причины такого явления.

До этого чешские спелеологи обнаружили крупнейшее в мире подземное термальное озеро на границе Албании и Греции. Необычный водоем, названный Нейроном, оказался на глубине 110-метрового провала. Процесс изучения пещеры оказался сложным и опасным. Команда столкнулась с трудностями, включая наличие токсичных газов.

Ранее ученые зафиксировали превращение Аральского моря в пустыню с токсичной пылью.