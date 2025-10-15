Россия и Саудовская Аравия расширили двустороннее сотрудничество

Россия и Саудовская Аравия продолжают укреплять двустороннее партнерство. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам встречи с министром энергетики королевства — принцем Абдулазизом бен Сальманом Аль Саудом, состоявшейся на полях международного форума «Российская энергетическая неделя».

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в ключевых отраслях экономики, включая энергетику, промышленность, транспорт и информационные технологии. По словам Новака, объем двусторонней торговли в 2024 году увеличился на 62,7%. Российские инвестиции в Саудовскую Аравию за год выросли в шесть раз, а вложения саудовских компаний в российскую экономику — на 11%.

Отмечается, что за последние десять лет реализовано более 40 совместных проектов в различных секторах, включая нефтехимию, инфраструктуру и IT. Активно развивается и гуманитарное сотрудничество: число поездок саудовских туристов в Россию за пять лет выросло в восемь раз, а россиян в Саудовскую Аравию — почти втрое.

Также в 2025 году между странами налажено прямое авиасообщение.

Особое внимание на встрече было уделено взаимодействию в энергетической сфере. Новак подчеркнул, что коллективные действия в рамках соглашения ОПЕК+ отвечают долгосрочным национальным интересам и способствуют укреплению экономик обеих стран. Также обсуждались перспективы реализации совместных проектов в области сжиженного природного газа, гидро- и атомной энергетики.

«Нам удается успешно развивать двустороннее партнерство, поддерживать плотное взаимодействие на международной арене. Динамику такому сотрудничеству придает налаженный доверительный диалог между лидерами наших стран — президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом», — подчеркнул Новак.

Сообщается, что следующее заседание межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также бизнес-форум «Россия — Саудовская Аравия» пройдут в королевстве 5–6 ноября.