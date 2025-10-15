На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о крупных штрафах за выброшенный из машины мусор

Депутат Колунов: за выброшенный из машины мусор грозит штраф до 200 тысяч рублей
true
true
close
Depositphotos

За выброшенный из машины мусор россиянам грозит штраф до 200 тысяч рублей. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет ТАСС.

Как пояснил представитель Думы, просто за выброс мусора в неположенном месте во время движения нарушителей оштрафуют на сумму от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф может достигать 30 тысяч рублей.

«Если же нарушение совершено водителями грузовых автомобилей или с помощью прицепов, то размер штрафа достигает 120 тысяч рублей за первое нарушение и до 200 тысяч рублей — за повторное», — сказал он.

Колунов напомнил, что в таком случае у водителя могут конфисковать автомобиль.

До этого сообщалось, что российским водителям, которые меняют выхлопные системы и нарушают тишину, грозит штраф в 500 рублей. Как уточнил автоэксперт организации «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун, в данный момент в Госдуму направлен законопроект, предлагающий увеличить штраф до 30 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили о штрафе за кота в автомобиле.

