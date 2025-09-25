На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о штрафе за кота в автомобиле

Юрист Салкин: за кота в автомобиле водитель может получить штраф
true
true
true
close
pexels.com

Свободное перемещение кота в салоне автомобиля при его перевозке может обернуться штрафом. Об этом news.ru сообщил юрист Михаил Салкин.

«Прямого запрета на перевозку кота в салоне без контейнера или клетки нет. Формально кот в салоне приравнивается к грузу, и действуют положения главы 23 правил дорожного движения. Груз не должен ограничивать обзор водителю, затруднять управление. Нарушение предусматривает ответственность по статье 12.21 КРФоАП. В этом случае назначается или предупреждение, или штраф в размере 500 рублей», — отметил Салкин.

До этого юрист Лев Воропаев рассказал, что женщинам, которые показывали сотрудникам ГИБДД свою голую грудь, грозит штраф или арест. Согласно статье 20.1 КоАП, если сотрудник правоохранительных органов требовал от женщины прекратить противоправные действия, то штраф будет от одной тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей. Предусмотрен также и арест до 15 суток.

Кроме того, в России за сбитого голубя автомобилисту грозит штраф в размере 600 рублей, но в некоторых случаях санкции могут быть гораздо более жесткими. В случае, когда водитель сбивает целую стаю птиц и делает это умышленно, то речь будет идти об уголовном преступлении, отметил Воропаев. За жестокое обращение с животными максимально возможное наказание — от 3 до 5 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, какое наказание ждет женщин за селфи на проезжей части.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами