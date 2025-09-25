Россиян предупредили о штрафе за кота в автомобиле

Свободное перемещение кота в салоне автомобиля при его перевозке может обернуться штрафом. Об этом news.ru сообщил юрист Михаил Салкин.

«Прямого запрета на перевозку кота в салоне без контейнера или клетки нет. Формально кот в салоне приравнивается к грузу, и действуют положения главы 23 правил дорожного движения. Груз не должен ограничивать обзор водителю, затруднять управление. Нарушение предусматривает ответственность по статье 12.21 КРФоАП. В этом случае назначается или предупреждение, или штраф в размере 500 рублей», — отметил Салкин.

До этого юрист Лев Воропаев рассказал, что женщинам, которые показывали сотрудникам ГИБДД свою голую грудь, грозит штраф или арест. Согласно статье 20.1 КоАП, если сотрудник правоохранительных органов требовал от женщины прекратить противоправные действия, то штраф будет от одной тысячи рублей до 2,5 тысячи рублей. Предусмотрен также и арест до 15 суток.

Кроме того, в России за сбитого голубя автомобилисту грозит штраф в размере 600 рублей, но в некоторых случаях санкции могут быть гораздо более жесткими. В случае, когда водитель сбивает целую стаю птиц и делает это умышленно, то речь будет идти об уголовном преступлении, отметил Воропаев. За жестокое обращение с животными максимально возможное наказание — от 3 до 5 лет лишения свободы.

