В Донецке задержали местную жительницу, завербованную Службой безопасности Украины

SGr/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жительницу Донецка, завербованную Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, женщина информировала украинских силовиков о припаркованных у госучреждений машинах. Также она перепрятала компоненты самодельного взрывного устройства из одного тайника в другой по заданию украинской стороны. В отношении задержанной заведено дело о госизмене, а также о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

«Пресечена противоправная деятельность жительницы Донецка, подозреваемой в государственной измене... Злоумышленница посредством мессенджера Telegram была завербована представителем Службы безопасности Украины и передавала ему сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий Донецка», — говорится в сообщении.

8 октября в ФСБ сообщили, что в Севастополе агент СБУ получил 15 лет за подготовку теракта.

Мужчина готовил подрыв железнодорожного моста в Севастопольском регионе.

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в государственной измене и приготовлении к совершению террористического акта.

Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания диверсанта, взорвавшего авто в Подмосковье.

