В Донецке задержали местную жительницу, завербованную Службой безопасности Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жительницу Донецка, завербованную Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, женщина информировала украинских силовиков о припаркованных у госучреждений машинах. Также она перепрятала компоненты самодельного взрывного устройства из одного тайника в другой по заданию украинской стороны. В отношении задержанной заведено дело о госизмене, а также о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

«Пресечена противоправная деятельность жительницы Донецка, подозреваемой в государственной измене... Злоумышленница посредством мессенджера Telegram была завербована представителем Службы безопасности Украины и передавала ему сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий Донецка», — говорится в сообщении.

8 октября в ФСБ сообщили, что в Севастополе агент СБУ получил 15 лет за подготовку теракта.

Мужчина готовил подрыв железнодорожного моста в Севастопольском регионе.

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в государственной измене и приготовлении к совершению террористического акта.

Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания диверсанта, взорвавшего авто в Подмосковье.