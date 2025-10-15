Россиянам рассказали, какие продукты следует включить в рацион для здоровья глаз

Здоровье глаз напрямую зависит от образа жизни, в первую очередь – рациона питания. Важно регулярно употреблять определенные продукты, которые будут обеспечивать организм веществами, необходимыми для снижения риска развития офтальмологических заболеваний и потери остроты зрения с возрастом, объяснил в беседе с RT кандидат технических наук, директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии им. академика РАН И.А. Рогова (университет РОСБИОТЕХ) Дмитрий Куликов.

По словам специалиста, в вопросах поддержания здоровья органов особую роль играют витамины А, С, Е, жирные кислоты омега-3, а также цинк и селен. Содержатся они в таких продуктах, как морковь, тыква, сладкий перец, жирные сорта рыбы, яйца, темные ягоды и листовые овощи.

«Дополнительно полезны орехи и семена как источники витамина Е и цинка, а также цельнозерновые продукты и цитрусовые, которые укрепляют стенки капилляров и защищают ткани глаз от окислительного стресса», — рассказал эксперт.

При этом он пояснил, что вернуть утраченное зрение с помощью питания невозможно, но регулярное потребление полезных продуктов способно помочь глазам, которые устают после долгой работы за компьютером, а также поддержать их здоровье и стать мерой профилактики заболеваний.

До этого врач офтальмологического центра «Зрение» Кристина Горбачева предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что привычка тереть глаза может привести к повреждениям, воспалениям и ухудшению зрения. По ее словам, регулярное механическое воздействие, когда человек трет глаза, может приводить к дефектам поверхности роговицы — точечной кератопатии (повреждение эпителия роговицы) и линейным эрозиям по траектории века. Такие изменения сопровождаются зрительными симптомами и физическими ощущениями: нечеткость зрения, ощущение мутности, дискомфорт, ощущение песка в глазах, покраснение глаз. Эти изменения требуют лечения и наблюдения, подчеркнула врач.

