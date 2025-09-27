Врач предупредила, что привычка тереть глаза может испортить зрение

Привычка тереть глаза может привести к повреждениям, воспалениям и ухудшению зрения, рассказала «Газете.Ru» врач офтальмологического центра «Зрение» Кристина Горбачева.

«Регулярное механическое воздействие, когда человек трет глаза, может приводить к дефектам поверхности роговицы — точечной кератопатии (повреждения эпителия роговицы) и линейным эрозиям по траектории века. Такие изменения сопровождаются зрительными симптомами и физическими ощущениями: нечеткость зрения, ощущение мутности, дискомфорт, ощущение песка в глазах, покраснение глаз. Эти изменения требуют лечения и наблюдения», — объяснила она.

По словам врача, на руках находится большое количество микроорганизмов, поэтому при частом контакте рук с глазами повышается риск попадания инфекции и возникновения воспалительных заболеваний глаз, например, конъюнктивита и блефарита. Особенно важно как можно меньше тереть глаза носителям контактных линз, так как попадание инфекции под линзу может привести к воспалению роговицы — кератиту.

«При аллергии из-за зуда человек может часто чесать глаза, а трение в свою очередь вызывает выброс гистамина, что усиливает зуд. Возникает порочный круг: зуд — трение — зуд. Кроме этого, трение повышает уровень интерлейкина-6 (ИЛ-6), фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) и матриксной металлопротеиназы (ММП)-9 в слезной жидкости, что приводит к воспалению глазной поверхности. Также на руках могут находиться аллергены, которые при попадании в глаза усугубляют течение аллергии», — рассказала эксперт.

Постоянное и активное трение глаз может привести к истончению роговицы, что может вызвать кератоконус — заболевание, при котором роговица истончается и принимает конусовидную форму. У людей, перенесших операцию по коррекции зрения (лазерная коррекция, радиальная кератотомия), подобное трение может ослабить роговицу и также привести к развитию кератоконуса. Изменение роговицы приводит к ухудшению зрения, которое не всегда поддается коррекции очками или линзами. Трение глаз может не только быть причиной кератоконуса, но и провоцировать его прогрессирование.

«Кратковременное потирание глаз может приводить к кратковременному повышению внутриглазного давления — это не вредно для глаз. А длительное и сильное трение глаз (по несколько минут непрерывно на протяжении нескольких лет) может приводить к более длительному повышению внутриглазного давления, что влечет за собой развитие глаукомы или ее прогрессирование», — сказала она.

О повреждении поверхности роговицы свидетельствуют ощущение песка или инородного тела, слезотечение, светобоязнь и болезненность при моргании. Поводом для срочного визита к врачу являются стойкое ухудшение зрения, сильная боль, невозможность открыть глаз, любые выделения или отсутствие улучшений в течение суток.

«Чтобы не тереть глаза, можно использовать промывание раствором искусственной слезы или физраствором, частые закапывания увлажняющих капель с гиалуроновой кислотой в составе, прохладные компрессы при аллергии. При сохранении ощущения инородного тела нужно обратиться к врачу», — резюмировала врач.

