В Росавиации сообщили о возобновлении работы одного из аэропортов

Росавиация: в Волгограде сняли ограничения на работу аэропорта

Аэропорт в Волгограде возобновил прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 7:21 мск.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в тексте.

В нем подчеркивается, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт в Волгограде приостановил работу в ночь на 15 октября. Воздушная гавань прекратила принимать и отправлять самолеты примерно в 1:14 мск.

Рано утром были введены ограничения на работу аэропортов в Нижнем Новгороде и Нижнекамске.

По данным министерства обороны РФ, в ночь на 15 октября над территорией страны сбили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Наибольшее количество дронов — 17 — перехватили в Ростовской области. Еще 12 целей уничтожили в Волгоградской области, 11 — в Белгородской области, девять — в Воронежской области. В Крыму нейтрализовали четыре БПЛА, над акваторией Черного моря — три, в Курской, Брянской и Орловской областях — по одному.

Ранее сборная РФ по футболу не смогла покинуть Волгоград после матча с Ираном из-за временного закрытия аэропорта.