На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Росавиации сообщили о возобновлении работы одного из аэропортов

Росавиация: в Волгограде сняли ограничения на работу аэропорта
true
true
true
close
imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт в Волгограде возобновил прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 7:21 мск.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в тексте.

В нем подчеркивается, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт в Волгограде приостановил работу в ночь на 15 октября. Воздушная гавань прекратила принимать и отправлять самолеты примерно в 1:14 мск.

Рано утром были введены ограничения на работу аэропортов в Нижнем Новгороде и Нижнекамске.

По данным министерства обороны РФ, в ночь на 15 октября над территорией страны сбили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Наибольшее количество дронов — 17 — перехватили в Ростовской области. Еще 12 целей уничтожили в Волгоградской области, 11 — в Белгородской области, девять — в Воронежской области. В Крыму нейтрализовали четыре БПЛА, над акваторией Черного моря — три, в Курской, Брянской и Орловской областях — по одному.

Ранее сборная РФ по футболу не смогла покинуть Волгоград после матча с Ираном из-за временного закрытия аэропорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами