В аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска ввели временные ограничения

Росавиация: ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Нижнекамска
true
true
true
close
Роман Владимиров/РИА Новости

Аэропорт Нижнего Новгорода Стригино приостановил прием и отправление воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Росавиации.

После этого Кореняко опубликовал сообщение о введении временных ограничений в аэропорту Нижнекамска.

Также в ночь на 15 октября временные ограничения на прием и отправку воздушных судов были введены в аэропорту Волгограда.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее сообщалось, что Великобритания передала Киеву десятки тысяч дронов за полгода.

Атаки БПЛА на Россию
