Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были введены в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов. В ведомстве не уточнили, на какой срок установлены новые правила и с чем именно связано их введение.

В ночь на 14 октября временные ограничения были введены в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в аэропорту Якутска у самолета сломались шасси при посадке.