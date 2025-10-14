На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-замглавы МВД Дагестана заявил, что не получал взятки квартирами

ТАСС: бывший замглавы МВД Дагестана Исмаилов не признал вину во взяточничестве
Depositphotos

Бывший замначальника МВД Дагестана Руфат Исмаилов отрицает обвинения в получении взяток и превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

«То, в чем меня обвиняют, не подтверждается доказательствами, имеющимися в деле. Я не признаю вину ни по одному из пунктов обвинения», — заявил Исмаилов в зале суда.

Следствие считает, что Исмаилов, будучи руководителем следственного управления, вместе с заместителем Далгатом Абдулгапуровым и другими лицами получили взятку в сумме 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и 1 млн рублей за принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала.

В мае суд Москвы арестовал восемь земельных участков и другую собственность, которая, по версии силовиков, принадлежит Руфату Исмаилову.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять полмиллиарда рублей у экс-кадровика Минобороны.

