Генпрокуратура требует изъять полмиллиарда рублей у экс-кадровика Минобороны

Генпрокуратура требует обратить в доход государства активы стоимостью около полумиллиарда рублей, принадлежащие бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову и его семье. Рассмотрение иска началось в Хамовническом районном суде Москвы, сообщает «Коммерсантъ».

По версии надзорного ведомства, генерал-лейтенант приобрел недвижимость, драгоценности и коллекцию монет за счет коррупционных схем. В частности, следствие считает, что Кузнецов получил взятки от предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в выигрыше конкурсов на гостиничное обслуживание курсантов Краснодарского училища.

Во время обысков у семьи Кузнецова было изъято 189 млн рублей наличными, а также обнаружены счета жены на 56 млн рублей. Генпрокуратура настаивает на конфискации всего имущества, оцененного в 500 млн рублей.

Семья генерала отрицает обвинения, утверждая, что источники средств были законными. По их версии, значительные сбережения были накоплены за счет конвертации валюты и неучтенного денежного довольствия Минобороны.

12 октября суд продлил арест Кузнецову до декабря.

Ранее Кузнецов пожаловался на условия в СИЗО.