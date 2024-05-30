Суд арестовал имущество экс-замглавы МВД Дагестана по делу о коррупции

Басманный районный суд Москвы арестовал восемь земельных участков и другую собственность, которая, по версии силовиков, принадлежит экс-замглавы МВД Дагестана Руфату Исмаилову. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как считают ФСБ и Следственный комитет, Исмаилов зарегистрировал свое имущество на четырех знакомых в Дагестане. Одному из них принадлежат шесть земельных участков, три здания и автомобиль, другому — участок, здание и четыре авто, третьему — помещение, авто и два машино-места, четвертому — участок, жилплощадь и здание. При этом следствие выяснило, что доходы номинальных собственников не позволили бы им приобрести подобное имущество.

В итоге суд решил арестовать собственность, чтобы обеспечить выплату возможных штрафов по уголовному делу, заведенному на Исмаилова и других фигурантов — зама Исмалова Далгата Абдулгапурова и бывшего следователя Абдула Абакарова.

Напомним, следствие полагает, что в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили инвестировать в криптовалюту имевшиеся в их распоряжении 100 млн рублей, которые они отдали некоему Фролову для покупки оборудования для майнинга. Этот бизнесмен «стал уклоняться от взятых на себя обязательств». В связи с этим высокопоставленные полицейские инициировали уголовное преследование предпринимателя «по заявлениям подставных потерпевших», чтобы оказать на него давление и вернуть средства.

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