Раскрыты детали дела замглавы МВД Дагестана

Следователь заявила в Басманном суде Москвы, что заместитель главы МВД Дагестана Руфат Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятки на сумму 1,3 млн рублей, передает РИА Новости.

По словам представителя Следственного комитета России, они получили взятку в сумме 300 тысяч руб. за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и 1 млн руб. за принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала.

По данным следствия, в прошлом году Исмаилов и Абдулгапуров решили инвестировать в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 млн руб., которые они отдали некоему Фролову для покупки оборудования для майнинга. Этот бизнесмен «стал уклоняться от взятых на себя обязательств». В связи с этим высокопоставленные полицейские инициировали уголовное преследование предпринимателя «по заявлениям подставных потерпевших», чтобы оказать на него давление и вернуть средства.

8 ноября суд в Москве арестовал Руфата Исмаилова по делу о взятках и превышении полномочий.

При этом сам Исмаилов не признал своей вины.

Ранее чиновник из Мурманска получил условный срок за взятку кофемашиной.