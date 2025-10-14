На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бурятии полиция проверяет сообщение об обнаружении подозрительного предмета у школьника

В Улан-Удэ педагог нашла у ученика подозрительный предмет
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Улан-Удэ полиция проверяет сообщение о том, что школьный педагог нашла у 10-летнего мальчика необычный предмет. Об этом сообщает Telegram-канал «Площадь Советов от Gazetarb.ru».

По данным канала, учительница нашла у ученика предмет, похожий на старый патрон. На информацию отреагировали в пресс-службе республиканской полиции. Там отметили, что найденная вещь опасности не представляет. Стражи правопорядка провели беседу с мальчиком и его родителями, разъяснив правила безопасности при обнаружении неизвестных предметов.

До этого в Петербурге 13-летний мальчик принес на занятия в школу пистолет, чтобы похвастаться одноклассникам.

Ранее в Перми школьник с оружием пытался вынести из магазина 168 шоколадок.

