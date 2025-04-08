Петербургский шестиклассник принес в школу пистолет, чтобы похвастаться

78.ru: в Петербурге шестиклассник принес в школу пистолет, чтобы похвастаться

В Петербурге 13-летний мальчик принес на занятия в школу пистолет, чтобы похвастаться одноклассникам. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 8 апреля в школе, расположенной на улице Коммуны. Шестиклассник принес в школу травматический пистолет и стал хвастаться оружием перед своими одноклассниками.

В какой-то момент школьника с пистолетом заметила классный руководитель, которая отвела мальчика к директору. Позже в учебное учреждение прибыла и мать ребенка.

После этого к делу подключилась полиция. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, где ребенок достал травматический пистолет.

До этого на Ямале студент колледжа открыл стрельбу во время занятий. Управление Следственного комитета (СК) по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело.

Ранее в Перми школьник с оружием пытался вынести из магазина 168 шоколадок.