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В Перми школьник с оружием пытался вынесли из магазина 168 шоколадок

Baza: в Перми подросток с оружием пытался ограбить магазин
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Пермский шестиклассник стал фигурантом уголовного дела после попытки ограбления магазина. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в торговой точке на Уральской улице. По данным Telegram-канала, 15-летний молодой человек пришел в магазин, направился к кассиру и стал угрожать ей пистолетом.

После этого он взял несколько коробок шоколада (всего 168 плиток) и попытался уйти с места. Школьника задержала одна из посетительниц.

«Она повалила школьника, а остальные помогли его скрутить», – сообщается в публикации.

Правоохранители задержали юношу, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о разбое. На данный момент он находится под домашним арестом.

До этого в Польше 37-летнюю женщину на восьмом месяце беременности обвинили в ограблении двух банков. Вдохновившись фильмами о гангстерах, которые она смотрела раньше, местная жительница совершила налеты ножом и огнестрельным оружием. Всего она похитила 50 тысяч злотых (около миллиона рублей).

Ранее в Петербурге два человека пострадали во время стрельбы около ТЦ.

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