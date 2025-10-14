Подросток едва не лишился руки после купания в бассейне с «беззубыми» акулами

Metropoles: в Колумбии беззубая акула чуть не откусила руку школьнику

На искусственном острове Санта-Крус-дель-Ислоте, недалеко от побережья Колумбии, 14-летний подросток подвергся нападению акулы, которой якобы удалили зубы, во время купания в нелегальном бассейне, пишет Metropoles.

По данным местных СМИ, мальчик едва не потерял правую руку — рыба сильно укусила его, когда он заплыл к группе акул, содержащихся в ограниченном пространстве для развлечения туристов. Организаторы аттракциона утверждали, что у акул якобы удалены зубы, чтобы избежать несчастных случаев. Однако после нападения эти заявления были опровергнуты.

Пострадавшему подростку оказали первую помощь на острове, после чего его доставили в больницу города Толу. О его состоянии пока не сообщается.

Местные жители и зоозащитные организации требуют вмешательства властей — они призывают освободить акул, которые содержатся в тесных бассейнах, и помочь островным общинам найти законные источники дохода. По словам активистов, подобные аттракционы не только подвергают опасности людей, но и наносят серьёзный вред морской фауне региона.

