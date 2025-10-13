На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подростки спасли жизнь своему другу, отбив его от акулы

В Австралии подростки стали свидетелями нападения акулы на друга и спасли его
true
true
true
close
Shutterstock

Акула укусила подростка, когда он рыбачил у островов Торресова пролива, сообщает ABC News.

Несчастный случай произошел в субботу, 11 октября, когда 14-летний подросток вместе с друзьями ловил рыбу с причала на острове Терсди на севере Австралии. Мальчик прыгнул в воду первым и был укушен акулой в туловище.

Подростки поняли, что их друг в беде, и немедленно бросились ему на помощь. Им удалось вытащить истекающего кровью мальчика на берег, однако он уже потерял много крови и получил опасные для жизни травмы живота и внутренних органов.

Сначала пострадавшего доставили в ближайшую больницу, а затем перевели в Таунсвилл для проведения экстренной операции. Мэр округа отметила, что друзья мальчика проявили «невероятную храбрость» и поблагодарила их за своевременное вмешательство. Представитель больницы Университета Таунсвилла сообщил, что подросток по-прежнему остается в критическом состоянии.

Ранее акула укусила дайвера за голову у необитаемого острова в Коста-Рике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами