На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Волшебной таблетки нет»: россиянам рассказали, как укрепить иммунитет осенью

Нутрициолог Пристанский: призвал осенью питаться разнообразно
true
true
true
close
Freepik.com

Волшебной таблетки для иммунитета не существует. Более того, панацеей не является даже витамин С. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский. Избежать осенью вирусных заболеваний, по его словам, поможет полноценное и разнообразное питание.

«У нас всегда должны присутствовать на столе какие-либо фрукты или ягоды. Чем разнообразнее стол, тем лучше. Таким образом вы получаете большее количество макро- и микронутриентов, что помогает организму легче справляться с любой вирусной нагрузкой», — объяснил Пристанский.

Он также посоветовал в осенне-зимний период пополнять рацион замороженными ягодами и фруктами, поскольку они сохраняют практически все полезные вещества.

Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко до этого говорил, что осенью иммунитет снижается из-за нескольких факторов, в числе которых похолодание, изменение рациона питания, конец поры отпусков, сокращение светового дня и другие.

По словам специалиста, после сезона свежих овощей и фруктов мы часто переходим на более тяжелую, углеводную пищу с меньшим количеством витаминов и клетчатки.

Ранее россиянам назвали незаменимый продукт для осеннего рациона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами