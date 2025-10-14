«Волшебной таблетки нет»: россиянам рассказали, как укрепить иммунитет осенью

Волшебной таблетки для иммунитета не существует. Более того, панацеей не является даже витамин С. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский. Избежать осенью вирусных заболеваний, по его словам, поможет полноценное и разнообразное питание.

«У нас всегда должны присутствовать на столе какие-либо фрукты или ягоды. Чем разнообразнее стол, тем лучше. Таким образом вы получаете большее количество макро- и микронутриентов, что помогает организму легче справляться с любой вирусной нагрузкой», — объяснил Пристанский.

Он также посоветовал в осенне-зимний период пополнять рацион замороженными ягодами и фруктами, поскольку они сохраняют практически все полезные вещества.

Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко до этого говорил, что осенью иммунитет снижается из-за нескольких факторов, в числе которых похолодание, изменение рациона питания, конец поры отпусков, сокращение светового дня и другие.

По словам специалиста, после сезона свежих овощей и фруктов мы часто переходим на более тяжелую, углеводную пищу с меньшим количеством витаминов и клетчатки.

