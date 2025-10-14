На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Волгограде у пережившего инсульт мужчины остановилось сердце в больнице

В Волгограде медики не смогли реанимировать мужчину, которому стало плохо прямо в больнице. Об этом сообщает V1.

По данным портала, 67-летний волгоградец по имени Василий пожаловался на плохое самочувствие. Позже выяснилось, что он пережил инсульт. На следующее утро больной попал в больницу.

«70% мозга поражено было, левая часть была парализована. Вчера его перевозили в Волгоград на реабилитацию. Должны были делать массажи, всякие процедуры», – рассказал сын Василия.

Однако в Волгограде его состояние ухудшилось сразу после приезда. Как предположил мужчина, его отец мог не выдержать перевозку.

Как рассказали в местном комздраве, в момент, когда пациенту стало плохо, рядом находился реаниматолог. Он провел все необходимые мероприятия, но спасти мужчину не смогли.
В ведомстве подчеркнули, что, когда Василий приехал на место, очереди на госпитализацию не было.

Ранее в Нижегородской области у младенца остановилось сердце после прививки.

