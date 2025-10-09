В Нижегородской области у младенца остановилось сердце после прививки

В Татарске младенец не выжил после того, как ему сделали прививку

В Татарске у ребенка ухудшилось самочувствие после прививки, спасти его не смогли. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказала мать пострадавшего, каких-либо патологий у мальчика при выписке из роддома не обнаружили. Спустя некоторое время во время плановых осмотров каких-либо серьезных проблем с организмом не было.

За день до прививки у мальчика поднялась температура. Фельдшеры скорой сказали, что у ребенка просто режутся зубы и, сделав укол, посоветовали обратиться к педиатру.

На следующий день перед прививкой от пневмококка ребенка показали специалисту. По словам матери, когда они зашли, педиатр говорила по телефону. Несмотря на жалобы на температуру, женщина якобы просто дала направление на прививку и продолжила разговор. Первые два дня у ребенка была температура, но все прошло.

Спустя неделю отец решил покормить сына, но заметил, что тот побледнел и перестал дышать. Мужчина вызвал медиков.

«Они пытались реанимировать сына: делали массаж сердца, поставили мешок Амбу, подключили ИВЛ. Но ничего сделать не смогли», – рассказала женщина.

В рамках судмедэкспертизы выяснилось, что причиной произошедшего стало инфекционное заболевание: ОРВИ с присоединением бактериальной инфекции.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Выяснилось, что в истории болезни педиатр ответила, что осмотрела ребенок, жалоб якобы не было.

Мать будет добиваться наказания для виновных.

Ранее укушенная уличным котенком петербурженка чуть не осталась без вакцины от бешенства.