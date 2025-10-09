На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нижегородской области у младенца остановилось сердце после прививки

В Татарске младенец не выжил после того, как ему сделали прививку
true
true
true
close
Shutterstock

В Татарске у ребенка ухудшилось самочувствие после прививки, спасти его не смогли. Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказала мать пострадавшего, каких-либо патологий у мальчика при выписке из роддома не обнаружили. Спустя некоторое время во время плановых осмотров каких-либо серьезных проблем с организмом не было.

За день до прививки у мальчика поднялась температура. Фельдшеры скорой сказали, что у ребенка просто режутся зубы и, сделав укол, посоветовали обратиться к педиатру.

На следующий день перед прививкой от пневмококка ребенка показали специалисту. По словам матери, когда они зашли, педиатр говорила по телефону. Несмотря на жалобы на температуру, женщина якобы просто дала направление на прививку и продолжила разговор. Первые два дня у ребенка была температура, но все прошло.

Спустя неделю отец решил покормить сына, но заметил, что тот побледнел и перестал дышать. Мужчина вызвал медиков.

«Они пытались реанимировать сына: делали массаж сердца, поставили мешок Амбу, подключили ИВЛ. Но ничего сделать не смогли», – рассказала женщина.

В рамках судмедэкспертизы выяснилось, что причиной произошедшего стало инфекционное заболевание: ОРВИ с присоединением бактериальной инфекции.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Выяснилось, что в истории болезни педиатр ответила, что осмотрела ребенок, жалоб якобы не было.

Мать будет добиваться наказания для виновных.

Ранее укушенная уличным котенком петербурженка чуть не осталась без вакцины от бешенства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами