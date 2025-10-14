На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны даты проведения Пикника Афиши в 2026 году

Пикник Афиши пройдет в июне и августе в Москве и Санкт-Петербурге
Пресс-служба «Афиши»

Пикник Афиши пройдет 20 июня в Москве и 8 августа в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании «Афиша».

В Москве музыкальный фестиваль пройдет в парке Коломенское, а в Санкт-Петербурге – на Елагином острове.

Как отметил генеральный директор компании «Афиша» Евгений Сидоров, Пикник Афиши стал частью культурного кода обеих столиц.

«Фестиваль определяет ритм всего лета. Мы благодарны нашей аудитории, что свое драгоценное время она посвящает нашему фестивалю. Вместе мы создадим пространство, где культура и лайфстайл соединяются вокруг эмоций», — сказал он.

Сидоров добавил, что Пикник Афиши ежегодно собирает десятки тысяч посетителей, показывая, как медиа формирует вкусы и дарит уникальные впечатления.

В пресс-службе компании отметили, что пользователи медиасервиса Afisha.ru получат специальные условия для покупки билетов.

