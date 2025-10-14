На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«США нас хитро переиграли»: Россию назвали безнадежно отставшей в космотуризме

Профессор Харланов: Россия в космотуризме безнадежно отстала от США
true
true
true
close
Freepik.com

В космической отрасли Россия столкнулась с рядом проблем, на фоне чего сегодня многие другие страны ушли далеко вперёд. В частности, безнадежное отставание наблюдается в сфере космического туризма, заявил профессор кафедры международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ, член совета ректоров России Алексей Харланов в эфире Общественной Службы Новостей.

Эксперт заявил, что Российская орбитальная станция съехала на два года вправо, на фоне чего показатели станции «Мир» складываются не в её пользу. При этом в стране есть свои технологии – такие, как робот Фёдор, манипуляторы и лапы, оснащённые искусственным интеллектом. Однако, по мнению Харланова, это слишком далеко от результатов, демонстрируемых США.

«Мы безнадежно отстали с точки зрения космического туризма, а Луна – это один из центров данного мероприятия. Американцы очень хитро нас переигрывают в этом вопросе – все больше космических туристов запускают в космос, делают их астронавтами, вводят соответствующие академии, а доля России, как интеллектуальная, так и технологическая, очень быстро размывается», — констатировал профессор.

По его мнению, России очень важно в ближайшие годы ответить на вызовы МКС и «Мира» через свою РОС, так как в противном случае страна рискует потерять своё место в космосе.

До этого гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что космические туристы смогут посещать Российскую орбитальную станцию (РОС) в рамках развития в России этой сферы туризма. Запуск первого модуля Российской орбитальной станции запланирован на декабрь 2027 года. В «Роскосмосе» сообщали, что станция призвана стать базой отечественной пилотируемой космонавтики после того, как Международная космическая станция завершит свою работу.

Ранее Дмитриев сообщил, что «Роскосмос» и команда Маска регулярно взаимодействуют.

