Глава Роскосмоса Баканов заявил, что космические туристы смогут посещать РОС

Космические туристы смогут посещать Российскую орбитальную станцию (РОС) в рамках развития в России этой сферы туризма. Об этом в интервью телеканалу »Россия-1» сообщил генеральный директор »Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Вместо МКС будет Российская орбитальная станция, на которой мы тоже планируем развивать туристические миссии», — рассказал Баканов.

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В январе 2025 года генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев сообщил, что запуск первого модуля российской орбитальной станции запланирован на декабрь 2027 года.

В «Роскосмосе» сообщали, что станция призвана стать базой отечественной пилотируемой космонавтики после того, как Международная космическая станция завершит свою работу. Ядром станции станет узловой модуль с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули. Каждый из них можно будет заменить, чтобы продлить срок службы.

Ранее в РАН объяснили, почему Луну нужно защитить от космического туризма.