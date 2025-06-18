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Дмитриев сообщил, что «Роскосмос» и команда Маска регулярно взаимодействуют

Дмитриев: «Роскосмос» и команда Маска постоянно взаимодействуют в вопросах космоса
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Nathan Howard/Reuters

«Роскосмос» и команда американского миллиардера, главы компании SpaceX Илона Маска постоянно взаимодействуют в вопросах освоения космоса. Об этом заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Мы видим возможность сотрудничать с Илоном Маском, в том числе и в космической сфере. «Роскосмос» активно общается с командой Маска», — заявил Дмитриев.

Он также прокомментировал манеру миллиардера прямо выражать свои мысли. По словам главы РФПИ, это «безусловно подкупает» интерес очень большого количества людей.

До этого РИА Новости сообщило, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в начале нулевых годов встречался с представителями российской компании «Космотрас», но покинул офис, когда узнал цену пусковой услуги.

Участник переговоров рассказал агентству, что встреча с Илоном Маском в «Космотрасе» была единственной, носила исключительно деловой характер и была непродолжительной.

Ранее Маск заявил, что люди могут оказаться на Марсе через четыре года.

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