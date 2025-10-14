Названы процедуры, которые входят в «золотой стандарт» обследования сердца

В «золотой стандарт» проверок сердца и сосудов входят УЗИ сердца и сонных артерий, анализы крови на глюкозу и холестерин, анализ мочи и ЭКГ. Об этом kp.ru рассказал ведущий российский ученый и врач-кардиолог, директор Клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета, академик РАН, д.м.н. Юрий Беленков.

По его словам, эти процедуры помогут выявить скрытые проблемы и предотвратить серьезные нарушения.

«Если есть малейшее подозрение на гипертонию, мы делаем суточное мониторирование (на руку накладывается манжетка, и маленький компрессор прибора каждые 30 минут нагнетает воздух, а прибор измеряет давление и запоминает его). Потому что пограничное давление человек может не ощущать», — добавил Беленков.

Кроме того, в случае необходимости врачи могут назначить пациенту нагрузочные тесты для проверки работы сердца.

Врач, доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин до этого рассказал «Газете.Ru», что изменения в походке могут указывать на различные заболевания, например, замедление темпа ходьбы может свидетельствовать о проблемах с сердцем и начале нейродегенеративных заболеваний.

Ранее был назван тип депрессии, который повышает риск болезней сердца.