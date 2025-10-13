Прокуратура отказалась взыскивать с экс-председателя Плёса 1 млрд рублей

Прокуратура Ивановской области отказалась взыскать с экс-председателя совета городского поселения Плёс Алексея Шевцова, признанного в РФ иноагентом, свыше 1 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказала юрист Валерия Рытвина, которая представляет его интересы.

По ее словам, в прокуратуре пересмотрели первоначальные исковые требования и пришли к выводу, что они завышены. Теперь, с Шевцова и его близких планируется взыскать не 1 млрд рублей, а более 304 миллионов, сказала адвокат.

Как отметила Рытвина, это связано с тем, что в прокуратуре переоценили объем доходов, которые ее доверитель получал от предпринимательской деятельности.

22 сентября сообщалось, что прокуратура Ивановской области требует взыскать с бывшего мэра Плёса Алексея Шевцова более 1 млрд рублей коррупционных доходов и вывести в доход государства 150 объектов недвижимости. В надзорном ведомстве утверждают, что Шевцов в течение десяти лет до 2015 года являлся депутатом местного представительного органа. За время работы он расширял предпринимательскую деятельность в сферах, которые напрямую относились к его должностным обязанностям. Покровительство подконтрольных ему организаций позволило мужчине создать монополию на рынке недвижимости, гостиничного бизнеса и общественного питания в Плёсе.

Ранее суд наложил арест на средства экс-главы Плёса.