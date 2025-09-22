На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд наложил арест на средства экс-главы Плеса

Суд арестовал средства экс-мэра Плеса Швецова на сумму около 1 млрд рублей
true
true
true
close
Shutterstock

Суд Ивановской области наложил арест на средства в размере около миллиарда рублей экс=главы города Плеса Алексея Шевцова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Определением суда на имущество экс-главы Плеса, его близких родственников и иных заинтересованных лиц наложены обеспечительные меры в виде запрета совершения регистрационных действий в отношении 50 объектов недвижимости, находящихся в Ивановской, Костромской, Московской и Ленинградской областях, а также наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах ответчиков в пределах 1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По делу назначено судебное заседание.

В ходе расследования было установлено, что Шевцов в течение десяти лет до 2015 года являлся депутатом местного представительного органа. За время работы он расширял предпринимательскую деятельность в сферах, которые напрямую относились к его должностным обязанностям. Покровительство подконтрольных ему организаций позволило мужчине создать монополию на рынке недвижимости, гостиничного бизнеса и общественного питания в Плесе.

Ранее суд арестовал фигурантов дела о земельном мошенничестве в Краснодаре.

