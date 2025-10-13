На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ребенок сбежал из дома после побоев отца и провел на улице три ночи

В Ереване 12-летний ребенок три дня провел на улице, сбежав из дома из-за побоев
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Ереване спустя три дня нашли ребенка, который сбежал из дома после побоев отца, сообщает Armenia Today.

Информация об исчезновении 12-летнего Макса Мелконяна появилась в армянских СМИ 11 октября. Мать мальчика обратилась в полицию, сообщив, что ее сын вышел из дома на улице Ширака вечером 9 октября и пропал без вести.

Сначала женщина искала ребенка вместе с родственниками, но затем все же обратилась за помощью к правоохранителям. Более 20 сотрудников полиции начали розыск и обнаружили пропавшего в районе Шенгавит.

Оказалось, что мальчик ушел из дома, поскольку «его 36-летний отец постоянно подвергал его физическому насилию». Ребенок провел на улице три дня, ночуя на скамейках.

Полицейские составили материалы по факту происшествия и передали их в СК республики.

Ранее женщина с детьми сбежала от отчима, который 22 года насиловал ее и держал взаперти.

