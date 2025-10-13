В Ростове военнослужащие случайно оставили сумку с оружием во дворе ЖК

В Ростове военнослужащий нашел во дворе ЖК сумку с оружием. Об этом сообщает издание «Ростов-на-Дону онлайн» в Telegram-канале.

Находку оставили неизвестные во дворе дома №7 переулка Амет Хана Султана.

«Мы с сослуживцем нашли сумку рано утром. Должны были уехать еще в 8 часов на Курск, так как были в отпуске, но пришлось дождаться полицию», — рассказал очевидец.

По словам мужчины, сумка была расстегнута по бокам, и оттуда торчали два пистолета Макарова. Заметив оружие, прохожий не стал открывать сумку дальше и вызвал полицию.

Приехавшие на вызов правоохранители нашли внутри, кроме оружия, личные вещи. Судя по записям с видеокамер, установленных в ЖК, сумку случайно оставили другие военнослужащие.

«Сумку просто забыли открытую с оружием посередине улицы. Два ствола — бери не хочу», — предположил собеседник издания.

Комментария от официальных ведомств по поводу ситуации не поступало.

Ранее в Подмосковье рабочий отошел справить нужду и нашел тайник ВСУ.