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В Подмосковье рабочий отошел справить нужду и нашел тайник ВСУ

Mash: рабочий обнаружил тайник с оружием ВСУ в лесу Подмосковья
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Shutterstock

Рабочий обнаружил тайник с оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подмосковном лесу в момент, когда отошел справить нужду. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина красил деревья в СНТ «Лесная поляна». В один момент он отошел в лес, где нашел сумку с гранатометом, патронами и пояснительными записками. Рабочий показал находку своим коллегам, которые вызвали оперативные службы, отметили авторы.

По информации журналистов, внутри сумки был РПГ-22, а также около 98 пистолетных патронов. Оружие было передано полиции. Кинологи уже проверили лес. В настоящее время проходят поиски диверсанта, пишет Mash.

В феврале российские бойцы нашли в Красногоровке в ДНР схрон с православными иконами и церковной утварью, которую военнослужащие ВСУ украли из местного храма. В тайнике были иконы, чаши для причастия, кресты, кадило, митры, венцы, крестильный ящик, дароносица, а также Евангелие.

Позже военнослужащий группировки войск «Юг» с позывным «Нурик» сообщил, что ВСУ тщательно заминировали схрон с православными иконами, который нашли в Красногоровке. По его словам, тайник нашли под завалами разрушенного здания.

Ранее под Авдеевкой нашли тайник ВСУ с иностранным вооружением.

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